Die asiatischen Aktienmärkte starten am Montag verhalten in den Tag und die neue Woche, denn noch immer verunsichert das Hin und Her der US-Zollpolitik die Anleger. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag neue Zölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. Die Abgaben sollen am 4. Juni in Kraft treten. «Wir werden die Zölle auf Stahl in die Vereinigten Staaten von Amerika von 25 auf 50 Prozent anheben», sagte Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania. Nun warten die Anleger angespannt auf Mittwoch. «Anleger waren besorgt über die zunehmende Unsicherheit in Handelsfragen», sagte Shoichi Arisawa, General Manager für Investment Research bei IwaiCosmo Securities. «Der Optimismus hinsichtlich der Zollpolitik, der den Nikkei letzte Woche über die psychologisch wichtige Marke von 38.000 Punkten getrieben hatte, ist verflogen.»