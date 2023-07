In der vorangegangenen Sitzung hatte der japanische Leitindex ein 33-Jahres-Hoch erreicht. Der Nikkei fiel bis zur Mittagspause um 1,08 Prozent auf 33.389,28, nachdem er am Montag mit 33.753,33 den höchsten Schlussstand seit März 1990 erreicht hatte. Ein Börsenfeiertag in den USA trug zur Vorsicht der Anleger in Asien bei.