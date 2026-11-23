09:18
Obwohl es zuletzt mehrfach Angriffe auf Tankschiffe in der Strasse von Hormus gegeben hatte, sprechen Marktbeobachter von fortlaufenden Rohöllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf. «Die derzeitigen Ölströme aus dem Nahen Osten dürften zu einem Anstieg der weltweiten Ölvorräte führen», sagte Analyst John Oh von der Commonwealth Bank of Australia.
Nach Einschätzung des Experten Oh gibt es bei den Ölpreisen trotz der Rückgänge im Monatsverlauf weiter eine Risikoprämie von 25 bis 30 Dollar pro Barrel. Er begründete dies mit der Sorge, dass sich die Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran weiter zuspitzen könnten.
US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende dem Fernsehsender Fox News gesagt, dass die USA ihre Angriffe auf den Iran nach dem Jahreswechsel möglicherweise wieder aufnehmen könnten, sollten beide Länder keine Einigung auf ein Friedensabkommen erzielen.
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09:14
Der Schweizer Aktienmarkt startet praktisch unverändert in die neue Handelswoche.
Der SMI steht um 09.05 Uhr 0,01 Prozent tiefer bei 14'571 Punkten, etwas gebremst von den leicht negativen Vorzeichen der Schwergewichte Nestlé (-0,96 Prozent), Novartis (-0,16 Prozent) und Roche (-0,30 Prozent). Die Mehrheit der Aktien steht indes knapp im Plus. Der SPI legt 0,04 Prozent zu auf 20'502 Punkte.
Für ABB (+1,44 Prozent) geht es nach der Ankündigung eines grösseren Zukaufs in Deutschland etwas deutlicher nach oben und für Sandoz (+1,34 Prozent) nach einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf «Buy» von «Hold».
Gegen den Trend büssen Amrize (-2,04 Prozent) deutlich an Terrain ein. Für Julius Bär werden keine vorbörslichen Kurse gestellt. Die Bank hat mit den Zahlen zu den ersten zehn Monaten 2026 die Schätzungen der Analysten weitgehend verfehlt.
Nachdem der Leitindex SMI zu Beginn der Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 15'272 Punkten markiert hatte, rasselte er im Zuge der Schwäche des Tech-Sektors bis zum Börsenschluss am Freitag um rund 700 Punkte in die Tiefe. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte allein am Freitag um über 5 Prozent ab, nachdem die Freude über den ersten Handelstag von Anthropic der Ernüchterung gewichen ist. Gemäss den vorbörslichen Kursen steuern die hiesigen Blue Chips nun auf eine freundliche Eröffnung der neuen Woche zu.
Die zumindest vorläufige Beruhigung zeigt sich auch an der Erholung einiger asiatischer Märkte und in klar positiven US-Futures. Für eine Entwarnung sei es aber dennoch zu früh, heisst es etwa in einem Kommentar von LBBW. Denn der breite Ausverkauf an den Aktienmärkten der vergangenen Woche sei ein Beleg für die wachsenden Zweifel an der KI-Story. Wie gründlich die Stimmung gekippt sei, zeige sich allein schon an der Entwicklung des Börsenneulings Anthropic, der am ersten vollen Handelstag nach dem IPO um beinahe 9 Prozent zurückgefallen sei und phasenweise nur noch knapp über dem Ausgabepreis notiert habe.
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08:23
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:07
Auch der breite Markt tendiert vor Handelsstart höher mit 0,12 Prozent.
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07:54
Bei Niveaus um 1,10 für EUR/USD sei es derzeit schwer, Argumente für einen stärkeren Euro zu finden, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Für eine nachhaltige Bewegung nach oben müssten entweder die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zurückkommen, oder die Erwartungen an die EZB noch falkenhafter werden oder die Realwirtschaft im Euroraum müsste robuster werden.
Zur Entwicklung der Wirtschaft in Europa werden die für den späteren Vormittag geplanten Einkaufsmanagerindizes neue Indikationen liefern.
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07:35
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Eine anhaltende Verkaufswelle bei KI-Aktien hatte die Börsen am Freitag belastet und den Dax erstmals seit Anfang Oktober unter die Marke von 25'000 Punkten gedrückt. Er schloss 2,6 Prozent tiefer bei 24'802,78 Zählern. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, hohe US-Zinsen, strengere Exportbeschränkungen für China und politische Diskussionen über mögliche Baustopps für neue Rechenzentren setzten in der vergangenen Woche der gesamten Halbleiterbranche zu.
Weder starke Zahlen des US-Chipriesen Nvidia noch der Rekordbörsengang des KI-Entwicklers Anthropic konnten die Anleger in Europa und in den USA beruhigen. Die US-Technologiebörse Nasdaq brach zum Wochenschluss um 5,3 Prozent ein. Nach der KI-Woche richten Börsianer den Blick am Montag auf Konjunkturdaten.
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06:23
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, tendiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG mit 0,19 Prozent höher.
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05:50
Behörden in Asien haben sich bemüht, die fallenden Börsen der Region zu stützen. Die Regierung in Südkorea bekräftigte ihre Pläne, den Aktienmarkt bei Bedarf zu stabilisieren. Der Leitindex Kospi brach dennoch um fünf Prozent ein. Sorgen über die Wetten auf den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) und ein breiter Ausverkauf bei Technologiewerten wogen schwerer als die Zusicherungen aus Seoul. Die Behörden hatten angekündigt, bei einer Verschlechterung der Lage umgehend Mittel aus Stabilisierungsfonds einzusetzen. Der Index war in der vergangenen Woche auf ein Zehn-Monats-Tief gefallen.
«Die Unsicherheiten im Ausland schlagen stark durch, die Kurse an unserem Aktienmarkt schwanken deutlich mehr. Deshalb haben wir uns des Themas angenommen», sagte Finanzminister Lee Hyoung-il auf einer Pressekonferenz in der Verwaltungsstadt Sejong. Wann die Massnahmen greifen, hänge von der Marktlage ab. Die Regierung bereite sich darauf vor, zu gegebener Zeit gezielt die nötigen Schritte zu ergreifen. Lee zufolge ist die viertgrösste Volkswirtschaft Asiens weiter gut in Fahrt. Halte der derzeitige Trend an, sei im kommenden Jahr ein Wachstum im oberen Drei-Prozent-Bereich möglich. Die Risiken von aussen seien jedoch nach wie vor gravierend, sagte der Minister. Er verwies auf die unklare Regulierung der KI-Branche, geopolitische Instabilität und weltweit steigende Zinsen. Schwankungen im Halbleitersektor könnten auf die Gesamtwirtschaft übergreifen und dort die Ausschläge verstärken.
Auf die Frage nach möglichen Änderungen der Regeln für Leerverkäufe sagte Lee, die Regierung wolle härter gegen illegale Geschäfte dieser Art vorgehen. Zudem solle der Handel strenger auf unfaire Praktiken überwacht werden. Darauf liege der Schwerpunkt, nicht auf weiteren Lockerungen. Südkorea hatte Ende 2023 ein vollständiges Verbot von Leerverkäufen verhängt, um Kursschwankungen und illegalen Handel einzudämmen. Im März 2025 hob das Land das Verbot nach 17 Monaten auf, nachdem es ein zentrales System zum Aufspüren unzulässiger Transaktionen eingerichtet hatte. Die taiwanische Finanzaufsicht verschärfte am Samstag die Vorschriften für Leerverkäufe weiter. In China kündigten die Börsen eine Reihe von Stützungsmassnahmen an, darunter gelockerte Anforderungen für kreditfinanzierte Aktienkäufe.
Der taiwanische Leitindex stabilisierte sich. Die Märkte in Hongkong und China fielen auf neue Mehrmonatstiefs. In Japan blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen, die Futures deuteten jedoch auf Verkaufsdruck hin. In der vergangenen Woche waren Technologie- und Chipwerte eingebrochen, die als Herzstück des KI-Booms gelten. Das Börsenbarometer in Taipeh verzeichnete den stärksten Rückgang seit 1990. Taiwan ist Sitz der weltweit führenden Hersteller moderner Chips und ein entscheidendes Glied der KI-Lieferkette. Der Nasdaq-Index verlor zehn Prozent und damit so viel wie seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 nicht mehr. Der Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang und das holprige Börsendebüt des KI-Unternehmens Anthropic spiegelten die eingetrübte Stimmung wider. Die Anthropic-Aktie schloss an ihrem ersten vollen Handelstag 8,5 Prozent im Minus. Die Futures auf den US-Auswahlindex Nasdaq 100 stiegen am Montag im frühen Handel um fast drei Prozent. Bei den Kontrakten auf den S&P 500 betrug das Plus zwei Prozent. Anleger fragen sich, ob die enormen und überwiegend geliehenen Summen für den Bau von KI-Rechenzentren schnell genug Erträge abwerfen, um die Kredite zu bedienen. Fraglich ist zudem, ob die Gewinne ausreichen, um die hohe Bewertung mancher Aktien zu rechtfertigen. «Wir müssen hier etwas vorsichtig sein», sagte Portfoliostratege Damien Boey von Wilson Asset Management in Sydney. Die Stimmungsindikatoren, die er verfolge, hätten für die US-Börsen in der vergangenen Woche an drei Handelstagen im Bereich «Panik» gelegen. Das könne mitunter signalisieren, dass das Schlimmste überstanden sei. Diesmal reiche die Kraft jedoch womöglich nicht für eine Trendumkehr. «Ohne eine Kehrtwende der Notenbanken fehlt der Auslöser dafür, dass auf die Panik der Anleger eine dauerhafte Erholung folgt», erklärte Boey.
Die Shanghaier Börse hat am Montag schwächer tendiert. Der dortige Leitindex verlor 1,0 Prozent auf 3499,91 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,6 Prozent auf 3930,08 Punkte.
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(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)