In Tokio kletterte der japanische Leitindex Nikkei unterdessen um gut zwei Prozent auf 65.416 Punkte, ​nachdem er ​am Montag um fast vier Prozent abgerutscht war. Auch hier ⁠erholten sich vor allem Technologiewerte von ihren Verlusten. So sprangen die Papiere ​des Chipanlagenbauers Tokyo Electron ⁠um rund neun Prozent nach oben; der Halbleiter-Tester Advantest gewann gut vier Prozent. «Das Vertrauen in KI-bezogene Aktien bleibt stark, ‌aber es gab auch Vorsicht wegen der rasanten Markterholung», sagte Kazuaki Shimada, Stratege bei IwaiCosmo Securities. Einige Anleger hätten Aktien verkauft, «um Geld für den in dieser Woche anstehenden Börsengang von SpaceX zu sammeln». ‌Die Aktien des Technologieinvestors SoftBank gaben zeitweise rund vier Prozent nach, bevor sie die Verluste ​wieder wett machten. Finanzwerte wie Mitsubishi UFJ und Mizuho profitierten von der Erwartung einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BOJ).