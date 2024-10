Die Anleger in Asien halten sich am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl mit grösseren Engagements zurück. Die Börse in Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3301,36 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,3 Prozent auf 3967,92 Punkte. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 38'300,81 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte nahezu unverändert bei 2651,63 Punkten, da die politische Entwicklung im eigenen Land für zusätzliche Zurückhaltung sorgte. Gleichzeitig dämpfte die Vorsicht vor den anstehenden Unterhauswahlen die positiven Effekte des schwächeren Yen auf die Exportwerte. Der japanische Ministerpräsident Shigeru Ishiba hatte Anfang des Monats das Unterhaus aufgelöst und Neuwahlen für den 27. Oktober angesetzt. Lokale Medien berichteten, dass die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Koalitionspartner Komeito ihre Mehrheit verlieren könnten. Autohersteller waren die besten Performer unter den 33 Industrie-Subindizes der Tokioter Börse. Toyota Motor stieg um 3,85 Prozent und leistete damit den grössten Beitrag zum Index. Honda Motor legte um 2,98 Prozent zu. «Mit einem schwächeren Yen könnten Investoren heimische Aktien positiver sehen», sagte Seiichi Suzuki vom Finanzberater und Marktanalysten Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. «Aber sie haben sich mit aktiven Wetten zurückgehalten und warten auf das Ergebnis der Parlamentswahlen. Das hat die heutigen Gewinne begrenzt, und dieser Trend wird sich diese Woche fortsetzen.»