Etwas anders war dagegen die Stimmung in Japan. Der japanische Ministerpräsident Shigeru Ishiba hat sein Kabinett am Freitag formell angewiesen, ein neues Wirtschaftspaket zu schnüren, um die steigenden Lebenshaltungskosten für die Haushalte abzufedern. Zu dem neuen Massnahmenpaket würden auch Auszahlungen an Haushalte mit niedrigem Einkommen gehören, sagte Ishiba. Eine gute Neuigkeit, die die japanische Börse am fester tendieren lassen hat. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 38.732,41 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 2.698,92 Zählern. Die Börse Shanghai blieb geschlossen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen wurde ebenfalls nicht gehandelt.