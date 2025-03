Da von der US-Notenbank am heutigen Abend keine Zinssenkung erwartet wird, stehen die begleitenden Kommentare und Hinweise auf mögliche künftige Lockerungen im Mittelpunkt. Zudem werden die neuen Projektionen, die so genannten Dot Plots des Fed für die Leitzinsen, die Inflation und das Wirtschaftswachstum veröffentlicht. In der Nacht hatte die japanische Notenbank die Zinsen unverändert gelassen, am morgigen Donnerstag rückt dann die SNB mit ihrer Lagebeurteilung in den Fokus.