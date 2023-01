Die Märkte in Asien können sich am Mittwoch vor Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. "Der Markt hat einen ziemlich zögerlichen Start in das Jahr hingelegt ... (und) setzt sich immer noch mit der Frage auseinander, was wir in diesem Jahr von der Fed sehen werden", sagte Rob Carnell von ING. "Es gibt zwei Lager, die um die Deutungshoheit ringen. An manchen Tagen gewinnt das Höher-und-Länger-Lager, an anderen das Höher-dann-Niedriger-Lager." Das Protokoll der Fed-Sitzung vom Dezember soll am Mittwoch veröffentlicht werden.