Der Swiss Market Index (SMI) kann seine Gewinne leicht ausbauen und steigt um 0,55 Prozent auf 11'243 Punkte. Die Finanzwerte legen zu. Allerdings ist es insgesamt ein ruhiger Handel in einem nachrichtenarmen Umfeld. Auch an den anderen Märkten in Europa zeigt sich eine kleine Erholung, nachdem es am Freitag breit abwärts gegangen war. Allerdings sei angesichts der fehlenden Impulse von einem "ereignislosen Tag" auszugehen, heisst es am Markt. "Nach dem Rücksetzer vom Freitag dürften die Indizes erst einmal mehr oder weniger vor sich hindümpeln", prognostiziert ein Händler. Die wieder aufgeflammten Inflations- und Zinssorgen dürften Anleger auch weiterhin vorsichtig agieren lassen. Das Leid der Anleger sei, dass sich der geldpolitische Spielraum der Notenbanken im Kampf gegen die Inflation erhöhe, wenn die Wirtschaft ordentlich laufe. Am Nachmittag könnte der Auftragseingang langlebiger US-Wirtschaftsgüter für etwas Bewegung sorgen.