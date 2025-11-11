Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar über Nacht ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1562 zeigt. Am Vormittag rücken laut der Helaba die ZEW-Konjunkturerwartungen in den Blick, auch wenn dieses wohl nicht zu einem Umdenken bei der EZB-Geldpolitik führen dürfte. Die abwartende Haltung dürfte sich denn auch in den für den Tagesverlauf geplanten EZB-Reden widerspiegeln, heisst es in einem Kommentar.