08:30
Am Devisenmarkt haben sich die Kurse am Dienstagmorgen kaum bewegt. Die weiteren Fortschritte in den Verhandlungen um den US-Haushalt wirkten sich somit kaum aus.
Für die Schweiz zeichnet sich derweil eine Erleichterung im Zollstreit mit den USA ab. US-Präsident Trump bestätigte am Montagabend Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle.
Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar über Nacht ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1562 zeigt. Am Vormittag rücken laut der Helaba die ZEW-Konjunkturerwartungen in den Blick, auch wenn dieses wohl nicht zu einem Umdenken bei der EZB-Geldpolitik führen dürfte. Die abwartende Haltung dürfte sich denn auch in den für den Tagesverlauf geplanten EZB-Reden widerspiegeln, heisst es in einem Kommentar.
+++
08:00
+++
07:10
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Barry Callebaut: UBS erhöht das Kursziel für Barry Callebaut auf 1180 von 1030 Franken und belässt die Einstufung auf Neutral.
Julius Bär: Royal Bank of Canada erhöht das Kursziel für Julius Bär auf 69 von 65 Franken und belässt die Einstufung auf Outperform.
SIG Group: Nun zieht auch die Berenberg Bank die Reissleine und geht auf HOLD (Buy) bis 9.50 (17) Fr.
+++
06:10
+++
05:00
Die Aussicht auf ein baldiges Ende des Shutdowns der US-Regierung hat am Dienstag für Auftrieb an den asiatischen Börsen gesorgt. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,6 Prozent auf 51.195,99 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 3.330,84 Zählern. Die Börse in Shanghai verlor dagegen 0,4 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,7 Prozent. Die Märkte würden mit einem Seufzer der Erleichterung reagieren, sagte Vasu Menon, Investmentstratege bei der Bank OCBC.
+++
04:00
+++
03:00
Rohstoffe Der Goldpreis legte kräftig zu. Eine Feinunze kostete mehr als 4.100 Dollar, nachdem der Preis über Nacht um fast drei Prozent gestiegen war. Händler verwiesen auf die Hoffnung, dass eine Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte in den USA die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten ermögliche. Dies könnte der US-Notenbank Federal Reserve den Weg für Zinssenkungen ebnen. Die Ölpreise zeigten sich dagegen kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 64,01 Dollar. Das US-Öl WTI notierte bei 60,07 Dollar.
+++
01:00
An den US-Börsen haben die Kurse am Montag mit einer Erholung an die späte Kursstabilisierung vom Freitag angeknüpft. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte zu Wochenbeginn die Stimmung auf. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.
Nachdem die Technologiewerte zuletzt besonders stark gelitten hatten, legte deren Kursbarometer Nasdaq 100 um 2,2 Prozent auf 25.611,74 Punkte zu. Während der marktbreite S&P 500 1,5 Prozent auf 6.832,43 Punkte gewann, stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,81 Prozent auf 47.368,63 Punkte. Er erholte sich damit weiter vom tiefsten Stand seit Oktober, den er am vergangenen Freitag bei knapp unter 46.500 Zählern erreicht hatte.
Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA machten Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt, um den längsten Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu überwinden. Analyst Tobias Basse von der NordLB glaubt, dass das US-Wirtschaftswachstum in gewissem Umfang von dem Regierungsstillstand gebremst wurde. Bei einer Lösung könnten bald Wirtschaftsdaten nachgeholt werden, die Aufschluss über den Zustand der weltgrössten Volkswirtschaft geben.
Die Nase vorn hatte unter den sieben Tech-Riesen jedoch Nvidia mit einem Kurssprung um 5,8 Prozent. Zu dem Chipkonzern gab die US-Bank Citigroup am Montag die Empfehlung ab, den zuletzt abgesackten Kurs vor den am 19. November erwarteten Quartalszahlen zum Kauf zu nutzen. In seiner kurzfristigen Handelsidee geht Analyst Atif Malik davon aus, dass die Erwartungen übertroffen und die Ziele einmal mehr höher gesteckt werden.
Nach dem Absturz einer Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS hat die US-Luftsicherheitsbehörde ein Flugverbot für Grossraumjets der Serie McDonnell Douglas MD-11 ausgesprochen. Weil diese Jets häufig als Frachter eingesetzt werden, verbuchten neben UPS auch die Titel des Logistikers Fedex Kurseinbussen von etwa drei Prozent.
Beim Pharmariesen Pfizer kam es verhalten an, dass der Bieterkampf um das Abnehmmittel-Startup Metsera gewonnen wurde. Nach freundlichem Start ging die Pfizer-Aktien 0,2 Prozent tiefer über die Ziellinie, während die zuletzt rekordhungrigen Metsera-Titel um fast 15 Prozent absackten. Metsera entschied sich auch wegen Bedenken der US-Kartellwächter gegen eine Offerte von Novo Nordisk .
Die Übernahme von Metsera gilt als weiterer Meilenstein des Umbruchs am Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion, in dem Eli Lilly bereits eine Führungsrolle übernommen hat. Die Aktien des Pharmakonzerns zogen am Montag um 4,6 Prozent auf Rekordniveau an. In Verbindung gebracht wurde die Rally mit einer Hochstufung auf «Outperform» durch das Analysehaus Leerink Partners.
Ein Kursfeuerwerk brannten die Titel von Cogent Biosciences ab, indem sie sich mit einem Anstieg um 119 Prozent mehr als verdoppelten. Das Biotech-Unternehmen hatte in einer späten Studienphase mit einem experimentellen Krebsmedikament besser als erwartete Ergebnisse gemeldet. Laut dem JPMorgan-Analysten Anupam Rama waren diese «eindeutig ein Volltreffer».
(cash/AWP/Reuters)