Am breiten Markt steigen Idorsia 25 Prozent. Idorsia befindet sich Firmen-Angaben zufolge in exklusiven Verhandlungen über eine Lizenzvergabe für das Medikament Tryvio/Jeraygo gegen hohen Blutdruck. Am Firmensitz in Allschwil bei Basel könnten zudem bis zu 270 Jobs in der Forschung und Entwicklung sowie Unterstützungsfunktionen wegfallen.