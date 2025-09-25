Die asiatischen Aktienmärkte legen nach der jüngsten Rally eine Verschnaufpause ein. Die Anleger sehen auf die weitere Zinsentwicklung in den USA und Japan. Fed-Chef Jerome Powell hatte sich eher zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen geäussert. Aus dem Protokoll der Juli-Sitzung der japanischen Notenbank (BoJ) war hervorgegangen, dass sich einige Ratsmitglieder für künftige Zinserhöhungen ausgesprochen hatten. Auf ihrer Sitzung im September hatte die BoJ die Zinsen stabil gehalten. Es gab jedoch zwei Gegenstimmen, was als Zeichen für baldige Zinserhöhungen gewertet wurde.