Am Devisenmarkt bleibt die Stimmung für den Dollar auch am Tag der US-Zinsentscheidung eher gedämpft. Laut Commerzbank scheine die Stimmung in den USA mit den erratischen Entscheidungen von Donald Trump in den Keller zu rutschen. Derweil profitiert der Euro von einer Art «Aufbruchstimmung» in Europa nach der Zustimmung für das Fiskalpaket im deutschen Bundestag.