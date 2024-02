Der Yen, der in dieser Woche um etwa 0,6 Prozent nachgab, entwickelte sich unterdurchschnittlich, nachdem sich die Börsen an die Äusserungen des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan (BOJ), Shinichi Uchida, geheftet hatten, in denen klarwurde, dass eine rasche Zinserhöhung unwahrscheinlich ist. «Die politischen Implikationen der Rede klingen kompromissbereit (...) Sie haben es einfach nicht eilig», sagte Brent Donnelly, Geschäftsführer von Spectra Markets.