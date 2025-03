Die skeptischen Töne von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu den Konjunkturaussichten im Euro-Raum machen der Gemeinschaftswährung weiter zu schaffen. Der Euro verliert in der Spitze 0,3 Prozent auf 1,0820 Dollar - seit Donnerstag hat die Gemeinschaftswährung fast 0,8 Prozent an Wert eingebüsst. Lagarde hatte zuletzt vor den möglichen Folgen eines Handelskriegs mit den USA gewarnt. Der Dollar-Index bleibt dagegen auf der Überholspur und notiert mit 104,1470 Punkten auf einem frischen Zwei-Wochen-Hoch. Die US-Notenbank signalisierte, dass sie es mit einer Zinssenkung nicht eilig habe. Die Entscheidungsträger der Fed liessen die Zinsen am Mittwoch unverändert und kündigten für den späteren Jahresverlauf zwei Senkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt an. Dies entspricht der mittleren Prognose von vor drei Monaten.