Ein überraschend starker Anstieg der Ölreserven in den USA lastete seit der Wochenmitte auf den Ölpreisen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die amerikanischen Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 3,5 Millionen auf 415,1 gestiegen waren. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 2,2 Millionen Barrel gerechnet. Steigende Ölvorräte in der grössten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise.