Spekulationen auf eine Senkung der US-Zinsen in der nächsten Woche treiben den Kupferpreis nach oben. Das Industriemetall verteuert sich in der Spitze um 1,2 Prozent auf 9198 Dollar je Tonne. Anleger gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung am 18. September die Zinswende einleiten wird.