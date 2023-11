Die Verkäufe am «Black Friday» werden in dieser Woche den Puls der verbraucherorientierten US-Wirtschaft testen, während der Thanksgiving-Feiertag in den USA wohl für dünne Märkte sorgen wird. Der Technologiekonzern Nvidia wird am Dienstag seine Quartalszahlen vorlegen, wobei Anleger vor allem auf die Nachfrage nach seinen KI-Produkten achten werden.