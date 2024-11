Die Vorgaben aus den USA seien zwar negativ. Doch nach den schwachen Vortagen sei der Markt reif für eine technische Erholung, heisst es im Handel. Am Markt sei weiter erhöhte Nervosität zu spüren. Denn es stünden in den USA einige Ereignisse bevor, die die Märkte nach oben wie nach unten beeinflussen könnten. So werden am frühen Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Am Dienstag finden dann die Präsidentschaftswahlen statt und am Donnerstag gibt die US-Notenbank Fed die Leitzinsentscheidung bekannt. Daher dürfte sich das Geschäft kaum stärker beleben. Und ob die Kursgewinne gehalten werden könnten, werde sich zeigen.