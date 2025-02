Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach deutlichen Verlusten an den beiden vergangenen Tagen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 75,42 US-Dollar. Das sind 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März stieg um 33 Cent auf 71,62 Dollar.