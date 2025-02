Am Mittwoch hatte er 1,7 Prozent fester bei 22.794 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen in Europa sorgte die Hoffnung auf konjunkturstützende Massnahmen in Deutschland. Die Wall Street fand keine einheitliche Richtung. Nach US-Börsenschluss veröffentlichte Nvidia Geschäftszahlen. Der Verkaufserfolg des neuen Spitzenprozessors für Künstliche Intelligenz (KI) bescherte dem Halbleiter-Hersteller den siebten Rekord-Quartalsumsatz in Folge.