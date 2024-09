In China hingegen blieb die Stimmung angesichts der anhaltenden Sorgen um die schwächelnde chinesische Wirtschaft gedämpft. Die Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 2729,80 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 3183,00 Punkte. Daten vom Montag zeigten, dass die Verbraucherpreisinflation in China im August zwar auf den höchsten Stand seit sechs Monaten gestiegen war, die Binnennachfrage aber schwach blieb. Zudem verschärfte sich die Deflation bei den Erzeugerpreisen.