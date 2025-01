In Tokio büsste der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,9 Prozent auf 38 437,01 Punkte ein, der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent tiefer bei 2677,17 Punkten. Die Börsen in China und Hongkong konnten sich dagegen mit leichten Gewinnen behaupten. Die Börse in Shanghai gewann 1,8 Prozent auf 3216,00 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,7 Prozent auf 3787,14 Punkte. Der US Erzeugerpreisindex (PPI) wird im Laufe des Tages veröffentlicht, während der Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch bekannt gegeben wird. «Die US-Notenbank ist zu diesem Zeitpunkt etwas aggressiver geworden», sagte Peter Cardillo vom Finanzdienstleister Spartan Capital Securities in New York. Investoren würden die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Zinssenkungen in den USA vorerst abgeschlossen sein könnten. Gleichzeitig sorgten sie sich, dass die Inflation infolge der Zoll-, Einwanderungs- und Steuerpolitik der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump steigen könnte.