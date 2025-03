Hoffnungen auf hohe Investitionen in die Infrastruktur in Deutschland, Gerüchte um mögliche Rücknahmen der Zölle von US-Präsident Trump sowie die Wachstumsprognosen in China liessen Anleger wieder bei Aktien zugreifen. Am Nachmittag stehen dann noch einige US-Konjunkturdaten auf der Agenda. So werden Anleger besonders auf die Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP schauen, die einen Vorgeschmack auf die US-Jobdaten am Ende der Woche geben.