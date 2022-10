Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär mit einem Plus von 0,28 Prozent in den Handel starten. Alle 20 SMI-Titel sind im Plus. Die grössten Gewinne zeichnet dabei die Aktie von Logitech (plus 1,52 Prozent). Die kleinsten Gewinnen schreiben hingegen die Aktien von Swisscom (plus 0,16 Prozent), Roche, Lonza und Nestlé (alle drei plus 0,2 Prozent).