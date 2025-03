Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag fester in den Handel gestartet, büsst die Gewinne unmittelbar nach Eröffnung aber wieder ein. Das Rekordhoch vom vergangenen Mittwoch bleibt in Greifweite. Der Streit zwischen den Präsidenten der USA und der Ukraine vom vergangenen Freitag hatte zwar ein politisches Beben ausgelöst, die Aktienkurse in den USA am Freitag allerdings lediglich kurzfristig belastet. Dennoch beherrscht das Thema die Kommentarspalten zum Wochenbeginn. Der Druck auf den EU-Gipfel hinsichtlich des weiteren Vorgehens bei der Unterstützung der Ukraine steige, heisst es in Marktkreisen. Eine erhöhte Volatilität käme in den kommenden Tage auch mit Blick auf die anstehende Zinssitzung der EZB deshalb nicht überraschend.