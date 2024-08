Die Aktien von Under Armour sprangen um gut 19 Prozent hoch. Der US-Sportwarenhersteller übertraf im ersten Geschäftsquartal die Markterwartungen und hob die Jahresziele an. Under Armour «bewegt sich in die richtige Richtung», lobte ein Analyst. Die Titel des grossen heimischen Konkurrenten Nike gewannen 2,2 Prozent.