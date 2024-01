Reaktionen auf den Sieg der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei in Taiwan gab es an den Märkten in China so gut wie keine, da der Status quo und die Unzufriedenheit der Regierung in Peking im Wesentlichen unverändert blieben. Die Börse in Shanghai legte um 0,4 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent. «Im Moment gehen wir davon aus, dass sich China weiter auf die Schaffung wirtschaftlicher Stabilität konzentriert», sagt Damien Boey von der Investmentbank Barrenjoey in Sydney.