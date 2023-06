Zudem trübten die Notenbanken die Stimmung weiter ein. Der Kampf gegen die Inflation sei nicht gewonnen, kommunizierten die Währungshüter derzeit täglich, sagt ein Händler. So haben zuletzt EZB und Fed anlässlich der Tagung im portugiesischen Sintra weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. "Und dies obwohl wir von der Konjunktur viele Schwächezeichen erhalten", sagt ein Börsianer. Fed-Chef Jerome Powell habe aber die Konjunkturrisiken heruntergespielt, heisst es bei der CS. Derweil ist die Inflation in einigen deutschen Bundesländern wieder gestiegen. Die gesamtdeutschen Zahlen werden um 14 Uhr und die der Eurozone am Freitag veröffentlicht. Am Nachmittag werden in den USA Daten vom Arbeits- und Immobilienmarkt sowie revidierte Angaben zum Wirtschaftswachstum veröffentlicht.