Die Ölpreise sind am Freitag weiter deutlich gestiegen. Am Markt wurde auf das kalte Winterwetter und Angebotsrisiken für Rohöl aus dem Iran verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Nachmittag 78,07 US-Dollar. Das waren 1,15 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 1,11 Dollar auf 75,03 Dollar.