Ohnehin befinde sich der Markt mit der zweiten Februarhälfte in einer der schwächsten Börsenphasen des ganzen Jahres, hält ein Börsianer fest. Auch die Tatsache, dass die Zinsphantasie zunehmend aus dem Markt entweiche, bremse zwar tendenziell, habe aber wider Erwarten noch nicht zu einer grösseren Korrektur am Aktienmarkt geführt. Die Stabilität der Kurse könnte dafür sprechen, dass die Aktien in den Händen von Investoren liegen, denen es egal ist, wann und wie schnell die Zinsen fallen", so der Börsianer weiter. Stattdessen schauten sie auf Konjunkturdaten und Unternehmenskennzahlen. Als tendenziell positiv wurden am Morgen die ersten Bilanzen zum chinesischen Neujahrsfest gewertet. So sei das Reiseaufkommen in etwa auf das Niveau vor dem Neujahrsfest zurückgekehrt, heisst es.