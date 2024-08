Am Markt herrscht vor der Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls am Abend und insbesondere vor dem am Donnerstag startenden Treffen der Notenbanker in Jackson Hole eine gewisse Zurückhaltung. Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die Aufschluss über die weitere Geldpolitik in den USA geben soll, steht sogar erst am Freitag auf der Agenda.