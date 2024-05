Der Markt befindet sich zwischen dem Ende der Berichtssaison zum ersten Quartal und vor den Zahlen zum Halbjahr. Entsprechend rücken Konjunkturdaten wieder verstärkt in den Vordergrund, vor allem mit der anstehenden Zinsentscheidung der EZB kommende Woche. Während von den europäischen Währungshütern eine erste Senkung erwartet wird, verschieben Marktteilnehmer ihre Prognosen für die US-Notenbank Fed immer weiter nach hinten. Allerdings werden auch die Zinssenkungserwartungen für die EZB in den nächsten Tagen auf eine harte Probe gestellt, heisst es in einem Kommentar. So stehen in Deutschland, Italien und Frankreich sowie der EU bis zum Wochenschluss Konsumentenpreise auf der Agenda. Auch die zum Wochenschluss erwarteten US-Inflationsdaten werfen bereits ihre Schatten voraus.