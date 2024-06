Der durch Feiertage in China, Hongkong und Taiwan gedämpfte Handel an den asiatischen Märkten wird am Montag durch schwindende Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank und vorgezogene Neuwahlen in Frankreich belastet. «Es wird für die Fed sehr schwierig werden, weiterhin drei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht zu stellen», sagte Rob Carnell von der Bank ING angesichts des nach wie vor angespannten US-Arbeitsmarktes. "Einige Fed-Vertreter sprechen von der Möglichkeit einer einzigen Zinssenkung. Es ist wahrscheinlich, dass wir von drei Zinssenkungen zu zwei zurückfallen, aber es ist auch möglich, dass wir nur eine Zinssenkung sehen. Angesichts der besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten befürchten viele Anleger, dass die Fed länger als erhofft mit einer Zinssenkung warten könnte.