In China will die Regierung in Peking einem Agenturbericht zufolge den einbrechenden Aktienmarkt des Landes stabilisieren. Rund 278 Milliarden Dollar sollen mobilisiert werden, berichtete «Bloomberg News». Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte nach der Nachricht kurzzeitig zu, fiel zuletzt aber um 0,2 Prozent und näherte sich einem Fünfjahrestief. Die Börse in Shanghai verlor 0,4 Prozent.