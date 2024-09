Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag seine Talfahrt fort. Konjunktursorgen trieben die Anlegerinnen und Anleger in die Flucht, heisst es am Markt. Nach einem schwachen Start kann sich der Markt am späteren Vormittag aber wieder von seinen Tiefstständen lösen. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr bleibt das Geschäft verhalten. «Die Anleger halten sich zurück», sagt ein Händler. Der US-Arbeitsmarktbericht von Anfang August und die darauf folgende negative Marktreaktion stecke ihnen noch in den Knochen, so der Händler. Ein unerwartet schwacher Stellenaufbau hatte damals Rezessionsängste ausgelöst und zu kräftigen Kursverlusten geführt. «Mit den Arbeitsmarktdaten werden die Karten wieder neu gemischt.»