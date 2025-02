Zur Wochenmitte zieht der Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel zunächst leicht an. Kursgewinne bei den beiden Pharmaschwergewichten Novartis und Roche schieben den Leitindex SMI an. Nach wie vor verfolgen Marktteilnehmer die Auswirkungen der US-Handelspolitik. In China seien die Zölle heute relativ gut weggesteckt worden, heisst es im Handel. Die Gegenmassnahmen Chinas würden als sehr konziliant charakterisiert und zeugten vom Willen auf eine Einigung im Handelsstreit, heisst es. Die Märkte in China sind nach dem mehrtägigen Neujahrsfest erstmals wieder geöffnet.