Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Kurse auf eine tiefere Eröffnung hin. Möglicherweise werden die Investoren vom Mut des Vortages also bereits wieder verlassen. Von den gut 800 Punkten, die der Leitindex im Sog des globalen Absturzes an den ersten drei Handelstagen des August verloren hatte, konnte er am Vortag mit einem Plus von 2,9 Prozent immerhin mehr als 300 Punkte wieder aufholen. In den USA haben die Börsen am Mittwoch nach einem freundlichen Start dann aber durchwegs ins Minus gedreht, womit die Vorgaben negativ sind.