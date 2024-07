Die Börsen in Asien sind am Montag mit ordentlich Rückenwind in eine vollgepackte Woche gestartet - Anleger blicken gespannt auf die anstehende Flut von Firmenzahlen, Wirtschaftsdaten und Entscheidungen der Zentralbanken. Im Fokus stehen insbesondere die Zinsentscheidungen in den USA, Grossbritannien und Japan, die Signale für eine Lockerung der Geldpolitik in den westlichen Industrieländern und eine Normalisierung in Japan geben könnten. Die US-Notenbank dürfte noch nicht an der Zinsschraube drehen, «aber wahrscheinlich ihre Aussage dahingehend anpassen, dass eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im September wahrscheinlicher geworden ist», schrieben Analysten von Goldman Sachs in einer Kundenmitteilung. Darüber hinaus werden der US-Arbeitsmarktbericht für Juli, Umfragen zur US- und Weltproduktion sowie Daten zum Bruttoinlandsprodukt und zur Inflation in der Eurozone erwartet.