Aus den später am Mittwoch veröffentlichten Protokollen ging allerdings hervor, dass eine Zinssenkung noch auf sich warten lassen könnte. Vertreter der Federal Reserve deuteten bei ihrer Juni-Sitzung an, die Inflation bewege sich zwar in die richtige Richtung, aber nicht schnell genug, um die Zinssätze zu senken. "Die Teilnehmer bekräftigten, dass zusätzliche günstige Daten erforderlich seien, um ihnen mehr Vertrauen zu geben, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewege", heisst es in der Zusammenfassung der Juni-Sitzung.