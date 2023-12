Der japanische Aktienindex Nikkei erholt sich am Dienstag und der Yen gab nach, nachdem die Bank of Japan (BoJ) keine Anzeichen für ein baldiges Ende ihre ultralockeren Geldpolitik erkennen liess. «Es bestehen extrem hohe Unsicherheiten in Bezug auf die japanische Wirtschaft und die Preise», erklärte die BOJ. Sie beliess ihr kurzfristiges Zinsziel bei minus 0,1 Prozent und das für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erwartungsgemäss bei rund null Prozent. «Angesichts der Tatsache, dass sich die Märkte auf Zinssenkungszyklen in den USA und Europa im nächsten Jahr vorbereiten, ist es vernünftig, dass die BOJ abwartet und die globalen Fundamentaldaten bewertet», sagte Kyle Rodda von Capital.com. Am Markt war spekuliert worden, dass die BOJ die negativen kurzfristigen Zinsen bereits bei ihrem Treffen im kommenden Monat aufgeben würde. Zentralbankchef Kazuo Ueda wird sich eine halbe Stunde nach Börsenschluss auf einer Pressekonferenz zur Geldpolitik äussern.