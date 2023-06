Laut Händlern geben die Vorgaben aus Übersee keine klare Richtung vor. Dort war die Wall Street am Dienstag nach einem verlängerten Wochenende mit Verlusten in die Börsenwoche gestartet. In Asien ist das Gesamtbild zur Wochenmitte durchwachsen. Während die Börse in Japan weiter zulegte, blieben die Anleger in China weiter in Verkaufslaune.