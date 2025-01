Der US-Dollar hat am Mittwochnachmittag wieder an Stärke gewonnen, nachdem er am Vormittag an Terrain verloren hatte. So kostet der «Greenback» am späten Nachmittag 0,9074 nach 0,9034 Franken gegen Mittag. Auch gegenüber dem Euro hat der Dollar zugelegt. Das Euro/Dollar-Paar notiert aktuell bei 1,0415, nach 1,0457 gegen Mittag.