Asiatische Börsen haben sich am Freitag eher zurückhaltend gezeigt. Während sich der Dollar von einem Jahrestief erholte, waren die Anleger mit Blick auf die Rede von Jerome Powell vorsichtig. Die Börsen warteten auf eine Bestätigung, dass die Zinssenkungen in den USA im September beginnen würden. In Japan stieg der Yen um 0,3 Prozent auf 145,77 pro Dollar, während die Anleiherenditen nach der Rede von Kazuo Ueda von der Bank of Japan (BOJ) leicht anstiegen. Die Händler halten es für sehr unwahrscheinlich, dass die BOJ nach dem jüngsten Ausverkauf die Zinssätze im Oktober anheben könnte, doch Ueda hielt sich an die Vorgaben, indem er sagte, die Zentralbank sei bereit, die Zinssätze zu erhöhen, wenn sich die Wirtschaft und die Preise im Einklang mit ihren Prognosen entwickeln. Am Freitag wurden ausserdem die Daten zur Kerninflation in Japan veröffentlicht, die im Juli zum dritten Mal in Folge angestiegen sind. Krishna Bhimavarapu, APAC-Volkswirt bei State Street Global Advisors, erwartet, dass der stärkere Yen und die Wiedereinführung von Energiesubventionen die Inflation in nächster Zeit bremsen werden: «Wenn sich die Daten so entwickeln, wie wir es erwarten, könnte dies bedeuten, dass die nächste BOJ-Erhöhung erst im Dezember erfolgen wird, da die Ängste vor einer schnellen Inflation etwas nachlassen.»