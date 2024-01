Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent schwächer bei 16'571,68 Punkten geschlossen. Warnungen von Notenbankern beim Wirtschaftsforum in Davos vor einer voreiligen und zu schnellen Senkung der Zinsen hatten die Stimmung an den Aktienmärkten eingetrübt.