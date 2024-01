Verstärkte Zinssorgen belasten laut Händlern die Dividendenpapiere. Ein Auslöser ist US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller, der gesagt hatte, das Fed werde die Leitzinsen wahrscheinlich nicht so bald und nicht so aggressiv senken wie im Markt erwartet. Es gebe keinen Grund, die Zinsen so stark zu senken wie in der Vergangenheit. Zuvor hiess es auch aus den Reihen der EZB, es sei zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren. Kaum Unterstützung gibt es zudem von der US-Berichtsaison. Diese sei schwach gestartet, heisst es von Analystenseite.