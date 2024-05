Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten halten sich die Anleger in Asien am Dienstag bedeckt. Das Hauptaugenmerk liegt in dieser Woche auf dem US-Verbraucherpreisindex, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Es wird erwartet, dass sich der Kern-Verbraucherpreisindex von 3,8 Prozent im März auf 3,6 Prozent im April verlangsamt. «Das wäre gut, aber nicht gut genug, um die Pläne der (US-Notenbank) Fed für eine Lockerung der Geldpolitik (im dritten Quartal) zu bestätigen», sagte Bob Savage vom Finanzdienstleister BNY Mellon in einer Kundenmitteilung.