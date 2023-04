Trotz der guten Bilanz-Saison der US-Technologie-Riesen verharren am Mittwoch die asiatischen Aktien auf ihren Monatstiefstständen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 28.469 Punkten. Die Regionalbank Chiba war mit einem Minus von 2,38 Prozent der am schlechtesten abschneidende Finanzwert im Nikkei, gefolgt von Concordia Financial mit einem Minus von 2,33 Prozent und Mizuho mit einem Verlust von 2,31 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.