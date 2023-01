Nach dem am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht war die Hoffnung aufgekommen, dass das Fed zu einer weniger forschen Zinserhöhungspolitik als zuletzt umschwenken könnte. Dies hatte den Aktienmarkt gestützt. "Doch nach den Worten der beiden Fed-Vertreter bin ich da nicht mehr so sicher", sagt ein Händler. Die US-Leitzinsen dürften die Marke von 5 Prozent übersteigen und wohl auch einige Zeit dort bleiben, heisst es in einem Marktkommentar. Da am kommenden Donnerstag die US-Inflationszahlen veröffentlicht werden, dürften die Anleger ohnehin vorsichtiger agieren. "Vor diesem Hintergrund können Gewinnmitnahmen nicht schaden", so der ein Händler. Dies auch, weil die europäischen Märkte so gut gelaufen seien.