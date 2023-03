Wie es in einem Kommentar heisst, brauchen Anleger auch im weiteren Wochenverlauf ein dickes Fell - dies nicht nur wegen der Bankenkrise in den USA, sondern auch, weil deswegen die Zinsdiskussion in den USA neu entfacht werden dürfte. So gehen die Experten von Goldman Sachs nach den jüngsten Ereignissen nicht mehr davon aus, dass die US-Notenbank die Zinssätze in der nächsten Woche anheben wird. Passend dazu stehen am morgigen Dienstag in den USA die Konsumentenpreise auf der Agenda. Am Donnerstag dann wird die EZB ihre jüngste Zinsentscheidung mitteilen.